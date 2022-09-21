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Спустя 21 год: изменившаяся Амели заставит всех почувствовать себя старыми

21 сентября 2022 08:15
Спустя 21 год: изменившаяся Амели заставит всех почувствовать себя старыми

Главная звезда Франции последних десятилетий сильно изменилась.

«Амели» — один из самых любимых фильмов нынешнего поколения. А Одри Тоту, сыгравшая главную героиню, на долгие годы стала не только секс-символом, но и подарила имя своей героини тысячам новорожденных девочек по всему миру.

В момент выхода фильма Одри было всего 25 лет. Сейчас ей 46, и возраст уже берет свое — на прекрасном лице актрисы прорезались морщины, а в волосах появилась седина. В кино Тоту не снимается уже несколько лет, но не жалеет об этом и живет для собственного удовольствия. Спустя 21 год: изменившаяся Амели заставит всех почувствовать себя старыми

«Я пишу, я путешествую, я делаю фотографии... и не боюсь, что меня забудут», — рассказывала она журналистам еще в 2017 году.

Для актрисы гораздо большее значение, нежели кино, сейчас имеет воспитание приемной дочери, которую она усыновила несколько лет назад. А отношения с мужчинами она и вовсе предпочитает держать в секрете.

Фото: Кадр из фильма «Амели» (2001), Legion-Media
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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