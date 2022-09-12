Спустя 20 лет: от былой красоты Леголаса из «Властелина колец» не осталось и следа

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» не только один из самых масштабных кинопроектов в истории, но и одна из лучших экранизаций. Этот фильм сделал известными многих актеров, которые сейчас заслуженно находятся в статусе голливудских суперзвезд. И даже время, изменившее их внешность, не властно над их карьерой.

Двадцать лет назад, когда вышел первый фильм джексоновской саги — «Братство кольца», уроженцу графства Кент было всего 25 лет. Роль эльфийского принца Леголаса стремительно вывела Орландо Блума в первый эшелон звезд, и настолько понравилась актеру, что десятилетие спустя он с удовольствием вернулся к ней в трилогии о хоббите от того же Джексона.

Дальше его ждала еще одна легендарная франшиза о пиратах Карибского моря, где он сыграл еще одного красавца — молодого Уилла Тернера. Да и, например, кузнец Балиан из «Царства небесного» Ридли Скотта также с легкостью покорял женские сердца и на экране, и за его пределами.

Сейчас 45-летнего Блума уже сложно назвать прежним красавцем, способным одним только взглядом заставлять девушек трепетать. Но сам он не переживает по этому поводу, ведь на первом месте для него уже давно не карьера, а семья и дети.