Спустя 20 лет: как выглядит и чем занимается главная злодейка сериала «Бригада»
Героиня Александры Флоринской чуть не увела Сашу Белого из семьи.
Сериал «Бригада», вышедший на экраны 20 лет назад, показал зрителям не только пример мужской дружбы, но и образец семейных отношений в неспокойные 90-е. Влюбчивый и ранимый герой Безрукова Саша Белый со временем превращается в уверенного в себе коммерсанта, замешанного в преступных схемах. Меняется и его круг общения: бывшая скрипачка Ольга уже не разделяет ценности мужа, поэтому он начинает изменять ей с Анной.
Роль главной злодейки сериала, худой и высокой блондинки, исполнила Александра Флоринская. Как оказалось, и спустя 20 лет актриса выглядит так же эффектно, как в нулевые. Она была дважды замужем и стала многодетной мамой: от актера Сергея Горобченко у нее есть взрослый сын Глеб, а от брака с телепродюсером Николаем Билыком — еще двое детей.
Флоринская по-прежнему довольно востребована на ТВ, правда, исполняет чаще второстепенные роли. Она снималась в сериалах «Знахарь», «Краткий курс счастливой жизни», «Ивановы-Ивановы» и «Война семей».