Спустя 20 лет: как выглядит и чем занимается главная злодейка сериала «Бригада»

Сериал «Бригада», вышедший на экраны 20 лет назад, показал зрителям не только пример мужской дружбы, но и образец семейных отношений в неспокойные 90-е. Влюбчивый и ранимый герой Безрукова Саша Белый со временем превращается в уверенного в себе коммерсанта, замешанного в преступных схемах. Меняется и его круг общения: бывшая скрипачка Ольга уже не разделяет ценности мужа, поэтому он начинает изменять ей с Анной.

Роль главной злодейки сериала, худой и высокой блондинки, исполнила Александра Флоринская. Как оказалось, и спустя 20 лет актриса выглядит так же эффектно, как в нулевые. Она была дважды замужем и стала многодетной мамой: от актера Сергея Горобченко у нее есть взрослый сын Глеб, а от брака с телепродюсером Николаем Билыком — еще двое детей.

Флоринская по-прежнему довольно востребована на ТВ, правда, исполняет чаще второстепенные роли. Она снималась в сериалах «Знахарь», «Краткий курс счастливой жизни», «Ивановы-Ивановы» и «Война семей».