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Спустя 2 года после смерти жены: безутешный Шаляпин вновь готовится к похоронам

8 сентября 2023 09:45
Спустя 2 года после смерти жены: безутешный Шаляпин вновь готовится к похоронам

В личной жизни артиста снова происходят печальные события.

В 2021 году Прохор Шаляпин стал вдовцом. Его жена Татьяна Дэвис скончалась от осложнений коронавирусной инфекции. Супруги прожили в браке совсем немного. Неудивительно, что певец горевал по потерянной возлюбленной не слишком долго — довольно быстро он начал крутить новые романы.

Одной из избранниц исполнителя стала актриса и телеведущая Ольга Сан. Шаляпин называл девушку своей невестой, но отношения долго не продержались. Пара разорвала помолвку, но в этом году молодые люди снова сошлись.

Возможно, одной из причин стало горе в семье Ольги: Прохор поддержал экс-невесту, на этой почве они сблизились. Издание PROZVEZD сообщает, что Сан недавно потеряла отца. Шаляпин активно участвует в жизни избранницы, оставить ее без своей помощи в такой момент он не мог. К тому же певец и сам не понаслышке знает, как переживать смерть близкого человека.

Фото: Youtube/@zhiznPRO, Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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