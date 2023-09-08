Спустя 2 года после смерти жены: безутешный Шаляпин вновь готовится к похоронам

В 2021 году Прохор Шаляпин стал вдовцом. Его жена Татьяна Дэвис скончалась от осложнений коронавирусной инфекции. Супруги прожили в браке совсем немного. Неудивительно, что певец горевал по потерянной возлюбленной не слишком долго — довольно быстро он начал крутить новые романы.

Одной из избранниц исполнителя стала актриса и телеведущая Ольга Сан. Шаляпин называл девушку своей невестой, но отношения долго не продержались. Пара разорвала помолвку, но в этом году молодые люди снова сошлись.

Возможно, одной из причин стало горе в семье Ольги: Прохор поддержал экс-невесту, на этой почве они сблизились. Издание PROZVEZD сообщает, что Сан недавно потеряла отца. Шаляпин активно участвует в жизни избранницы, оставить ее без своей помощи в такой момент он не мог. К тому же певец и сам не понаслышке знает, как переживать смерть близкого человека.