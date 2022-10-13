Спустя 18 лет: вы вряд ли узнаете состарившегося Гектора из «Трои»

Артист не гонится за славой и деньгами, его все устраивает и так.

Мировая слава пришла к Эрику Бана в 2004 году вместе с ролью Гектора в фильме Вольфганга Петерсена «Троя». К тому времени публика уже видела актера в картинах «Взгляд изнутри», «Черный ястреб» и «Халк», но особой известности австралиец заработать не смог.

Его попадание в кино оказалось совершенно случайным. Эрик после школы сменил множество занятий: ремонтировал тележки в супермаркете, мыл машины и даже выходил на сцену в мельбурнских пабах. Именно на одном из выступлений его заметили и сначала предложили поработать на телевидении, а затем пригласили на небольшую роль в картине «Замок».

После «Трои» Бана превратился в одного из самых востребованных голливудских актеров. Его пригласили на главные роли в таких популярных фильмах, как «Мюнхен», «Звездный путь» и «Жена путешественника во времени», но при этом артиста совершенно не испортили ни слава, ни деньги.

Сейчас Эрику 54 года, и главное для актера — это семья. Он уже 17 лет счастливо женат на журналистке Ребекке Глисон, с которой воспитывает двоих детей. Не забывает он и про своего лучшего друга Хью Джекмана — звезд нередко можно увидеть вместе.