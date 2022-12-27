Спустя 18 лет: преображение Моник из «Вокруг света за 80 дней» заставит ахнуть
Прошедшие годы пошли лишь на пользу актрисе.
Приключенческий фильм «Вокруг света за 80 дней» стал голливудским дебютом для французской актрисы Сесиль Де Франс. Зрители со всего мира мгновенно влюбились в эффектную художницу Моник Ляруш, а прославленная артистка после выхода ленты продолжила покорение французского и американского кинематографа.
Так, за годы творческого пути Де Франс приняла участие в драме «Мебиус», в сериале «Молодой папа» и его продолжении, а также в последнем фильме Уэса Андерсона «Французский вестник». Каждое ее появление на экране критики и зрители неизменно одаривали комплиментами, признавая Сесиль одной из самых талантливых современных актрис Франции.
При этом высоко поклонники ценят и внешность 47-летней артистки. Как отмечают фанаты, годы не властны над Сесиль Де Франс, которая становится лишь привлекательнее. Регулярно артистка участвует в многочисленных фотосессиях для глянцевых журналов, а снимками делится в своих социальных сетях, где пользователи Сети не скупятся на хвалебные отзывы.
«Сесиль, ты великолепна и очень красива», «Никогда не видел актрис более красивых, чем ты», «Каждое твое фото по-настоящему прекрасно», — уверены преданные поклонники.