Спустя 17 лет с выхода «Кадетства» умерло уже 5 актеров: вот их имена

Сериал «Кадетство» появился на экранах в 2006 году и моментально покорил сердца миллионов школьниц по всей стране. Прошло уже больше 15 лет с выхода последней серии проекта. К сожалению, не все актеры сериала смогли дожить до наших дней.

Актер и циркач Сергей Таланов в «Кадетстве» исполнил небольшую роль — отца Саши Трофимова. Мужчина ушел из жизни пять лет назад из-за острой сердечной недостаточности.

Спустя всего год скончалась Ирина Цывина, которая воплотила на экране образ матери Максима Макарова. Женщина умерла из-за патологии сердечной мышцы, хотя дочь актрисы долго оспаривала этот факт и утверждала, что мать была убита.

Самой заметной потерей «Кадетства» стала смерть Александра Пороховщикова в 2012 году. Народный артист России в сериале сыграл начальника училища, в котором разворачивался основной сюжет. Актер скончался из-за осложнений сахарного диабета.

Исполнителя роли историка Сергея Коноплева не стало в 2020 году. Мужчина не справился с осложнениями от коронавирусной инфекции.

Борис Лифанов появился в одном из эпизодов сериала в качестве врача. Актер перенес два инфаркта, но вернулся к работе. В 2016 году его сердце остановилось прямо на сцене во время выступления.