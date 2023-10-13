Спустя 16 лет с выхода сериала «След» умерло уже 7 актеров: уходят один за другим

Картина «След» выходит в эфир с 2007 года. За время существования телефильма в сериале снялось более 3,5 тысяч актеров. Некоторых из них уже нет в живых, поэтому фанаты проекта опасаются за судьбу исполнителей главных ролей.

Данила Перов, участвовавший в одном из эпизодов картины, скончался в 2020 году. Жизнь 51-летнего мужчины унес оторвавшийся тромб. 57-летний Владимир Чуприков засветился в четырех сериях «Следа». Актер также умер в 2020-м, причиной смерти стало сердце. От коронавируса скончался Александр Самойлов, игравший Вадика. Артисту было 68 лет.

Для Олега Валкмана «След» стал самым ярким проектом в фильмографии. Знаменитость умерла в феврале 2021-го после продолжительной болезни. Следом ушел из жизни Александр Гаспарьянц, исполнивший роль отца убитой журналистки. Причина его смерти неизвестна.

Алена Кузнецова часто мелькала в сериале. Актрисе было всего 36 лет, в ее гибели винят неудачные косметологические процедуры. Умер и Виктор Гунин, сыгравший генерала Владимира Сергеевича. Артист скончался в ноябре 2021 года в хосписе.