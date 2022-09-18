Спустя 15 лет после аварии: что стало с лишенной наследства дочерью Дедюшко

Чудовищную автомобильную аварию, произошедшую 3 ноября 2007 года на трассе между Владимирской областью и Москвой, до сих пор с ужасом вспоминает Ксения Томилина. Она тоже должна была ехать в той машине: ее отец, популярный актер Александр Дедюшко, и мачеха Светлана предлагали присоединиться к ним в дорожном путешествии. Но в последний момент Ксения заболела ангиной. Откладывать поездку было нельзя, ведь в столице Александр должен был встретить родителей жены. Актер принял решение оставить 16-летнюю девочку дома и взял с собой только супругу и младшего ребенка, 8-летнего Диму.

Точные причины случившегося до сих пор неизвестны. По версии следствия, актер заснул за рулем. Его машина влетела в грузовик. Александр с женой и сыном погибли на месте. Ксения не давала никаких комментариев по поводу трагедии. Только недавно фанаты Дедюшко узнали, что его дочь осталась без наследства: родители жены актера заняли дом под Липецком, а ее сестра осталась в столичной квартире. Первая жена Дедюшко и мать Ксении Людмила попросила отдать ей совместные фото и кинопремии бывшего мужа. За это с нее потребовали 200 тысяч рублей. Однако, даже получив деньги, часть кинопризов наследники решили утаить. Ксения и Людмила сознательно не стали принимать участие в публичных разбирательствах.

Сейчас дочери Дедюшко уже 31 год. Друзья артиста отмечают, как сильно девушка похожа на отца улыбкой и чувством юмора. Она окончила исторический факультет, но работать по профессии не стала. В этом году Ксения стала дипломированной радиоведущей и надеется построить карьеру в данной сфере.