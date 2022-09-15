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Спустя 14 лет: как сегодня выглядит «русская» девушка Джеймса Бонда

15 сентября 2022 12:45
Спустя 14 лет: как сегодня выглядит «русская» девушка Джеймса Бонда

Ольге Куриленко уже исполнилось 42 года.

Красавица Ольга Куриленко стала примером того, как девушка из славянской страны смогла покорить Голливуд и даже стать киноподругой Джеймса Бонда. О мировой популярности она и не мечтала: Ольга родилась в украинском городе Бердянск. Девочка занималась в драмкружке, но раздумывала пойти по стопам бабушки и стать врачом. Однажды, когда Куриленко была с мамой на каникулах в Москве, к ним подошел агент, оценивший модельную внешность 13-летней девочки.

Ольга начала сниматься для модных журналов и через 2 года переехала в столицу. Вскоре ей поступило предложение о работе в Париже — мама посоветовала дочери не отказываться от такой возможности. К 18 годам Куриленко стала постоянным «лицом с обложки» французского глянца. Параллельно она успевала бегать на пробы и прослушивания, так как понимала, что карьера модели недолговечна.

В сериалах и кино Ольга начала появляться с 2001 года, но это были эпизодические героини в малобюджетных проектах. Наконец, в 2007 году она получила главную женскую роль в боевике «Хитмэн», а уже через год засветилась в качестве одной из девушек Бонда в картине «Квант милосердия». Участие в кассовом блокбастере подтолкнуло вперед карьеру Куриленко. Спустя 14 лет: как сегодня выглядит «русская» девушка Джеймса Бонда

Спустя 14 лет после выхода «бондианы» на счету Ольги значатся уже больше 60 актерских работ. Далеко не везде она поддерживает образ привлекательной брюнетки. Например, в «Черной вдове» актриса предстала с обезображенным лицом в роли персонажа Таскмастер. Но в реальной жизни 42-летняя Куриленко прекрасно выглядит. Она живет в Лондоне и воспитывает 7-летнего сына Александра от бывшего бойфренда.

Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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