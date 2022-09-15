Спустя 14 лет: как сегодня выглядит «русская» девушка Джеймса Бонда

Красавица Ольга Куриленко стала примером того, как девушка из славянской страны смогла покорить Голливуд и даже стать киноподругой Джеймса Бонда. О мировой популярности она и не мечтала: Ольга родилась в украинском городе Бердянск. Девочка занималась в драмкружке, но раздумывала пойти по стопам бабушки и стать врачом. Однажды, когда Куриленко была с мамой на каникулах в Москве, к ним подошел агент, оценивший модельную внешность 13-летней девочки.

Ольга начала сниматься для модных журналов и через 2 года переехала в столицу. Вскоре ей поступило предложение о работе в Париже — мама посоветовала дочери не отказываться от такой возможности. К 18 годам Куриленко стала постоянным «лицом с обложки» французского глянца. Параллельно она успевала бегать на пробы и прослушивания, так как понимала, что карьера модели недолговечна.

В сериалах и кино Ольга начала появляться с 2001 года, но это были эпизодические героини в малобюджетных проектах. Наконец, в 2007 году она получила главную женскую роль в боевике «Хитмэн», а уже через год засветилась в качестве одной из девушек Бонда в картине «Квант милосердия». Участие в кассовом блокбастере подтолкнуло вперед карьеру Куриленко.

Спустя 14 лет после выхода «бондианы» на счету Ольги значатся уже больше 60 актерских работ. Далеко не везде она поддерживает образ привлекательной брюнетки. Например, в «Черной вдове» актриса предстала с обезображенным лицом в роли персонажа Таскмастер. Но в реальной жизни 42-летняя Куриленко прекрасно выглядит. Она живет в Лондоне и воспитывает 7-летнего сына Александра от бывшего бойфренда.