Спустя 13 лет после смерти: постыдный факт о жизни Майкла Джексона предали огласке

Майкл Джексон был известен не только своими музыкальными достижениями, но и зависимостью от запрещенных веществ. Как оказалось, в последние годы жизни артист прибегал к аферам, чтобы получать специальные препараты.

Дело в том, что у исполнителя было 19 поддельных удостоверений личности. Они и давали ему возможность регулярно обращаться к врачам, которые выписывали ему запрещенные препараты.

Например, он использовал их как снотворное, что в итоге привело к психическим проблемам. Именно употребление лекарств в таких больших количествах стало причиной смерти артиста. При этом, как рассказывают авторы документальной ленты «TMZ расследует: кто на самом деле убил Майкла Джексона», эпизоды которой цитирует New York Post, музыкант в большей степени виновен в своей смерти, но врачи активно потворствовали его зависимости и не пытались бороться с ней.

Отметим, что Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет в 2009 году. Согласно результатам расследования, в непредумышленном убийстве был обвинен врач Конрад Мюррей, осужденный на четыре года. В 2013 году он был досрочно освобожден за примерное поведение.