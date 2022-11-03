Спустя 12 лет: каким вырос Саша Акимов из «Брестской крепости»

Фильм «Брестская крепость», вышедший в 2012 году, заслуженно считается одним из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, снятых за последние годы. И, конечно, все зрители помнят воспитанника музыкального взвода, юного трубача Сашку Акимова. Его роль очень талантливо исполнил кадет Алексей Копашов.

В кадеты мальчик подался потому, что с самого детства хотел служить в полиции или ФСБ. Но съемки в «Брестской крепости» убедили Алексея, что его настоящим призванием является кино, ведь настолько яркой и запоминающейся вышла его дебютная роль. Многие считали, что он очень близко подошел к тому, чтобы передать на экране биографию своего прототипа Петра Клыпы. Но сам Алексей считает, что его Сашка — все-таки совершенно другой и по характеру, и по воспитанию человек.

Пока за свою карьеру Копашов сыграл всего несколько ролей. Кроме Сашки Акимова он перевоплотился в мальчика на велосипеде из ленты «О нем», а также в красноармейца Симонова из еще одного популярного сериала про войну «Подольские курсанты», вышедшего в 2020 году.