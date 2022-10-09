Спустя 12 лет: как живет гениальный изобретатель из «Очумелых ручек»

Андрей Бахметьев за почти два десятка лет участия в знаменитой передаче «Пока все дома» прочно заслужил негласный титул главного изобретателя страны. Каждое воскресенье тысячи телезрителей ждали очередной лайфхак от Бахметьева, и он их не разочаровывал.

Изобретательством Андрей Александрович увлекался с детства, поэтому, когда телеведущий Тимур Кизяков пригласил Бахметьева вести в его передаче рубрику «Очумелые ручки», Бахметьев долго не раздумывал. 18 лет на телеэкранах принесли ему настоящую славу, а его изобретения не раз помогали и детям, и взрослым.

Затем Андрей решил уйти с телевидения, занимавшего почти все его время, и довольно успешно занялся бизнесом. Сейчас ему принадлежит компания по производству умных игрушек и конструкторов под названием «Знаток плюс». Продукция компании пользуется спросом во всем мире, а конструкторы, созданные по проектам изобретателя, получают призы на международных выставках. А еще Бахметьев — председатель попечительского совета международных соревнований по робототехнике среди молодежи.

Его мечтой является изменение системы образования в России по примеру соседней Финляндии. Там детей учат, но идут не от теории к практике, а, наоборот, начиная с опытов и экспериментов.

В редкие свободные минуты Бахметьев увлекается фотографией и проводит время с собственной семьей: он давно и счастливо женат, у них с супругой двое детей.