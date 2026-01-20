Спустя 10 лет пришло понимание — этот фэнтези-сериал закрыли преступно рано: он в разы веселее «Игры престолов», но прожил всего 2 сезона

Скорее всего, проект просто вышел не в то время.

В середине 2010-х западное телевидение уже было плотно забито фэнтези (тогда уже выходила «Игра престолов»). Одни проекты пытались быть мрачнее и серьезнее конкурентов, другие — дороже и масштабнее. И на этом фоне почти незаметно прошел сериал, который выбрал совсем другой путь — «Галавант».

Он выходил всего два сезона — с 2015 по 2016 год — и был закрыт раньше, чем успел собрать по-настоящему широкую и преданную аудиторию. Хотя сегодня, спустя почти десять лет, очевидно: проект опередил свое время.

Старое доброе Средневековье

Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где как всегда есть какие-то проблемы. Самовлюбленный король Ричард захватывает власть и уводит невесту у главного героя — легендарного рыцаря Галаванта.

Тот, слегка раздавленный жизнью, собирает очень странную команду: наивного оруженосца Сида и свергнутую принцессу Изабеллу, чтобы вернуть любовь и заодно спасти королевство.

Звучит как классическое фэнтези, но внутри этой обертки — сплошная пародия на жанр. Сериал смеется над рыцарями, пророчествами, «избранными», злодеями с монологами и пафосными битвами. И делает это открыто, регулярно ломая четвертую стену.

Нестареющий юмор

Одна из причин, почему «Галавант» сегодня смотрится удивительно свежо, — его подход к подаче материала. Он даже не пытается изображать глубину там, где ее нет. Герои спокойно могут шутить про рейтинги, продления сезонов или собственное возможное закрытие, не выходя из образа.

В сериале появлялись и приглашенные звезды — например, Рики Джервейс, — и каждое такое камео работало на общее ощущение легкого безумия.

Затевалось все ради музыки

Отдельный разговор — песни. Музыку для сериала написал Алан Менкен, человек, стоящий за «Аладдином», «Русалочкой» и «Красавицей и Чудовищем». Профессионала слышно сразу.

Номера в «Галаванте» яркие и запоминающиеся. Они двигают сюжет, высмеивают жанр и регулярно пародируют известные мюзиклы — от «Бриолина» до «Отверженных», только в декорациях Средневековья. Даже тем, кто обычно мюзиклы не любит, сериал часто заходит именно из-за самоиронии.

Второй сезон — неожиданно лучший

Если первый сезон знакомит с миром и героями, то во втором сериал резко прибавляет. Фокус смещается на короля Ричарда, которого играет Тимоти Омандсон. Его персонаж — эгоистичный, смешной — постепенно становится центральной фигурой истории.

В сюжете появляется цельная линия с конфликтами, примирениями и вполне внятным финалом. Видно, что создатели понимали: продолжение под вопросом, и старались завершить историю аккуратно.

Проблема была не в отзывах. У «Галаванта» 88% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, второй сезон получил 100%, зрительский рейтинг — 93%, а на Кинопоиске — 8 баллов.

Я даже не представляю, как я жил без этого сериала. Я влюблен. Искренне советую всем и каждому. Пошел пересматривать… — восхищаются зрители.

Сериал выходил в неудобное время, конкурировал с большими шоу и наградными трансляциями, а формат музыкальной комедии в фэнтези оказался слишком нестандартным для массового телевидения тех лет. Второй сезон вообще стал сюрпризом — его никто не ожидал увидеть.

«Галавант» закрыли слишком рано, но он успел сделать главное — оставить фанатов, которые до сих пор его пересматривают и советуют другим.

