Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Спустя 10 лет пришло понимание — этот фэнтези-сериал закрыли преступно рано: он в разы веселее «Игры престолов», но прожил всего 2 сезона

Спустя 10 лет пришло понимание — этот фэнтези-сериал закрыли преступно рано: он в разы веселее «Игры престолов», но прожил всего 2 сезона

20 января 2026 15:13
Спустя 10 лет пришло понимание — этот фэнтези-сериал закрыли преступно рано: он в разы веселее «Игры престолов», но прожил всего 2 сезона

Скорее всего, проект просто вышел не в то время.

В середине 2010-х западное телевидение уже было плотно забито фэнтези (тогда уже выходила «Игра престолов»). Одни проекты пытались быть мрачнее и серьезнее конкурентов, другие — дороже и масштабнее. И на этом фоне почти незаметно прошел сериал, который выбрал совсем другой путь — «Галавант».

Он выходил всего два сезона — с 2015 по 2016 год — и был закрыт раньше, чем успел собрать по-настоящему широкую и преданную аудиторию. Хотя сегодня, спустя почти десять лет, очевидно: проект опередил свое время.

Старое доброе Средневековье

Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где как всегда есть какие-то проблемы. Самовлюбленный король Ричард захватывает власть и уводит невесту у главного героя — легендарного рыцаря Галаванта.

Тот, слегка раздавленный жизнью, собирает очень странную команду: наивного оруженосца Сида и свергнутую принцессу Изабеллу, чтобы вернуть любовь и заодно спасти королевство.

Спустя 10 лет пришло понимание — этот фэнтези-сериал закрыли преступно рано: он в разы веселее «Игры престолов», но прожил всего 2 сезона

Звучит как классическое фэнтези, но внутри этой обертки — сплошная пародия на жанр. Сериал смеется над рыцарями, пророчествами, «избранными», злодеями с монологами и пафосными битвами. И делает это открыто, регулярно ломая четвертую стену.

Нестареющий юмор

Одна из причин, почему «Галавант» сегодня смотрится удивительно свежо, — его подход к подаче материала. Он даже не пытается изображать глубину там, где ее нет. Герои спокойно могут шутить про рейтинги, продления сезонов или собственное возможное закрытие, не выходя из образа.

Спустя 10 лет пришло понимание — этот фэнтези-сериал закрыли преступно рано: он в разы веселее «Игры престолов», но прожил всего 2 сезона

В сериале появлялись и приглашенные звезды — например, Рики Джервейс, — и каждое такое камео работало на общее ощущение легкого безумия.

Затевалось все ради музыки

Отдельный разговор — песни. Музыку для сериала написал Алан Менкен, человек, стоящий за «Аладдином», «Русалочкой» и «Красавицей и Чудовищем». Профессионала слышно сразу.

Номера в «Галаванте» яркие и запоминающиеся. Они двигают сюжет, высмеивают жанр и регулярно пародируют известные мюзиклы — от «Бриолина» до «Отверженных», только в декорациях Средневековья. Даже тем, кто обычно мюзиклы не любит, сериал часто заходит именно из-за самоиронии.

Спустя 10 лет пришло понимание — этот фэнтези-сериал закрыли преступно рано: он в разы веселее «Игры престолов», но прожил всего 2 сезона

Второй сезон — неожиданно лучший

Если первый сезон знакомит с миром и героями, то во втором сериал резко прибавляет. Фокус смещается на короля Ричарда, которого играет Тимоти Омандсон. Его персонаж — эгоистичный, смешной — постепенно становится центральной фигурой истории.

В сюжете появляется цельная линия с конфликтами, примирениями и вполне внятным финалом. Видно, что создатели понимали: продолжение под вопросом, и старались завершить историю аккуратно.

Проблема была не в отзывах. У «Галаванта» 88% одобрения критиков на Rotten Tomatoes, второй сезон получил 100%, зрительский рейтинг — 93%, а на Кинопоиске — 8 баллов.

Я даже не представляю, как я жил без этого сериала. Я влюблен. Искренне советую всем и каждому. Пошел пересматривать… — восхищаются зрители.

Спустя 10 лет пришло понимание — этот фэнтези-сериал закрыли преступно рано: он в разы веселее «Игры престолов», но прожил всего 2 сезона

Сериал выходил в неудобное время, конкурировал с большими шоу и наградными трансляциями, а формат музыкальной комедии в фэнтези оказался слишком нестандартным для массового телевидения тех лет. Второй сезон вообще стал сюрпризом — его никто не ожидал увидеть.

«Галавант» закрыли слишком рано, но он успел сделать главное — оставить фанатов, которые до сих пор его пересматривают и советуют другим.

Ранее мы писали: В США сняли шпионский триллер про Москву, который по рейтингам уделал даже «Игру престолов»: на 95% крутой сериал

Фото: Кадры из сериала «Галавант», «Игра престолов»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Читать дальше 14 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
«Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших «Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших Читать дальше 16 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше