Спустя 10 лет Букины возвращаются: Даша и Гена изменились до неузнаваемости (фото)

Знаменитый ситком «Счастливы вместе» получит официальное продолжение. Как стало известно, зрители вновь увидят на малых экранах знаменитую семью из Екатеринбурга, а проект получит название «Букины». И пятеро главных артистов вернутся к своим ролям.

Подробности предстоящих серий пока покрыты тайной. Неизвестно также, кто займет место сценариста и режиссера, но разработкой ситкома займется продюсерская компания братьев Андреасян.

Неожиданная новость шокировала поклонников сериала. Часть фанатов призналась, что с нетерпением ждет любимых героев, тогда как другие не разделили этих убеждений. По словам пользователей Сети, Виктор Логинов и Наталья Бочкарева, экранные Гена и Даша Букины, чересчур сильно изменились за прошедшие годы.

Популярный артист отрастил густую бороду и активно занялся собственной фигурой, а в Бочкаревой давно не узнать рыжеволосую домохозяйку. И с такими переменами, как считают настороженные зрители, артистам вряд ли удастся вновь перевоплотиться в популярных персонажей.