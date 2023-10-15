Спустил штаны: Киркоров на камеру показал результат пластики «снизу» (фото)

Ксения Собчак посетила клинику знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова, но вовсе не затем, чтобы избавиться от недостатков своей внешности. Журналистка пообщалась там с самим доктором и с его главным звездным пациентом Филиппом Киркоровым. Чтобы продемонстрировать результаты операций, певец спустил перед камерой штаны.

Хвастаясь сброшенным лишним весом, исполнитель расстегнул ремень на брюках и показал, что они стали ему очень велики. Но светская львица обратила внимание совсем на другое. Со словами извинения перед мужем она заглянула поп-королю в штаны.

Не сдержав удивления, ведущая поинтересовалась, является ли то, что она там увидела, результатом пластики. Но Филипп пояснил — все дело в ушедшем животе. Теперь все, что ниже, смотрится намного больше, чем раньше.