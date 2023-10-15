Спустил штаны: Киркоров на камеру показал результат пластики «снизу» (фото)
Теперь королю есть чем гордиться.
Ксения Собчак посетила клинику знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова, но вовсе не затем, чтобы избавиться от недостатков своей внешности. Журналистка пообщалась там с самим доктором и с его главным звездным пациентом Филиппом Киркоровым. Чтобы продемонстрировать результаты операций, певец спустил перед камерой штаны.
Хвастаясь сброшенным лишним весом, исполнитель расстегнул ремень на брюках и показал, что они стали ему очень велики. Но светская львица обратила внимание совсем на другое. Со словами извинения перед мужем она заглянула поп-королю в штаны.
Не сдержав удивления, ведущая поинтересовалась, является ли то, что она там увидела, результатом пластики. Но Филипп пояснил — все дело в ушедшем животе. Теперь все, что ниже, смотрится намного больше, чем раньше.
«Это все так солидно, очень», — восхитилась Собчак.