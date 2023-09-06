Спустил 5 миллионов рублей: новая покупка Костомарова многим покажется неоднозначной

Роман Костомаров распрощался с внушительной суммой денег. Пока фигурист радуется своему приобретению, поклонники не знают, что и думать.

Олимпийский чемпион потратил пять миллионов рублей на китайский кроссовер Exeed RX белого цвета. Об этом журналистам «Комсомольской правды» рассказал другой клиент автосалона. При этом он уточнил, что пока машину будет водить жена спортсмена Оксана Домнина, но звезда ледовых шоу надеется, что в скором времени и сам сядет за руль.

Именно это и настораживает фанатов. После ампутации кистей бывший партнер Татьяны Навки не может управлять транспортным средством, но сейчас он готовится к протезированию конечностей. Не исключено, что после операции Костомаров надумает снова стать водителем, но россияне переживают, как бы это не привело к беде.

Впрочем, ходят разговоры о том, что престижный автомобиль стал подарком для супруги. Якобы таким образом Роман хотел отблагодарить возлюбленную за то, что она не бросила его в непростой период жизни.