Спускает отцовские миллионы: вот в каких условиях живет сын доктора Мясникова

Даже скромная зарплата не заставит его отказаться от роскоши.

Сын популярного теледоктора Александра Мясникова решил выбрать путь своего отца. Он окончил медицинский факультет Сорбонны и сегодня работает фармацевтом. Однако запросы молодого человека явно не соответствуют его заработку.

Леонид любит яркие запоминающиеся путешествия и всегда готов построит на отдых круглую сумму. Например, 20-дневная аренда виллы на берегу Индийского океана стоила аптекарю 1,9 миллиона рублей.

Молодой человек любит устраивать совместные вояжи в другие страны со своей девушкой.

Вместе они уже слетали на Барбадос, в Нидерланды и Италию. Сложно представить во сколько обошлись эти поездки обычному фармацевту. Скорее всего за сына продолжает платить знаменитый отец, чьё материальное состояние на 2019 год составляло 32,4 миллиона рублей.

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