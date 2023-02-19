Спускает деньги матери и бабушки: как в США шикует внук Пугачевой

Несколько месяцев назад Никита Пресняков уехал в Америку вместе со своей красавицей супругой. Молодожены пока не собираются возвращаться на родину, но и полностью обосноваться в новой стране у них получается. При этом их образу жизни позавидуют многие.

Несмотря на то, что внук Примадонны покинул свою музыкальную группу и оставил бизнес в России, его затраты на развлечения ничуть не уменьшились. Наоборот, судья по личному профилю его избранницы, молодой человек ни в чем себе не отказывает.

Возлюбленные часто ходят в дорогие рестораны и балуют себя новыми брендовыми вещами.

Известно, что знаменитая бабушка подарила Никите квартиру в Лос-Анджелесе, поэтому он может чувствовать себя достаточно комфортно в чужой стране. Однако пока он не нашёл постоянное место работы, легко предположить, что все его запросы оплачиваются из кармана Примадонны и ее талантливой дочери.