Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Спросила у ИИ — кто лучшая жена для Ильи Муромца из «Трех богатырей» — есть две сказочные кандидатуры, а Аленушка — худший вариант

Спросила у ИИ — кто лучшая жена для Ильи Муромца из «Трех богатырей» — есть две сказочные кандидатуры, а Аленушка — худший вариант

3 февраля 2026 07:00
Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник»

Кто идеально подходит Илье Муромцу.

Во Вселенной «Трех богатырей» спутницей Ильи Муромца является Аленушка, которая познакомилась с богатырем, когда делала о нем репортаж. Однако лучшая ли она для него спутница жизни? Ответ неожиданно нашелся у ИИ.

Почему Аленушка совсем не пара

Аленушка обладает слишком активным характером. Героиня очень эмоциональная натура, что проявляется в ее репортажах. Такая динамичная натура может вступать в конфликт с более уравновешенным и иногда неторопливым богатырем. Различия в темпераменте могут создать определенные трудности в отношениях, если партнеры не готовы к компромиссам. Поэтому Аленушка, несмотря на свои замечательные качества и энергию, может не гармонировать с Ильей настолько, насколько это было бы желательно для пары в долгосрочной перспективе.

Кто идеально подходит

ИИ подобрал три кандидатуры, которые могли бы составить Илье прекрасную партию.

Василиса Премудрая. Героиня русских сказок известна своей мудростью, сообразительностью и добротой. Она часто помогает героям справляться с трудными ситуациями, что могло бы быть отличным дополнением непреклонному и сильному характеру Ильи.

Мулан. Известная своей храбростью и стремлением защищать свою семью и страну, Мулан могла бы быть сильным партнером для Ильи. Их общая целеустремленность и желание помогать другим могло бы стать основой для крепких отношений. Кроме того, от этого союза мог родиться ребенок, который бы взял лучшие и интересные черты родителей.

Белоснежка. Добрая Белоснежка привыкла заботиться о других. Она могла бы создать для Ильи Муромца уютный мир. Она обладает добрым нравом, который способствовал бы гармоничным отношениям.

Фото: Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Читать дальше 17 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли Читать дальше 16 февраля 2026
«Грозовой перевал» — не главный сюрприз: 4 громкие новинки неожиданно захватили мировой прокат (и даже ставят рекорды) «Грозовой перевал» — не главный сюрприз: 4 громкие новинки неожиданно захватили мировой прокат (и даже ставят рекорды) Читать дальше 16 февраля 2026
Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Читать дальше 16 февраля 2026
«Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет «Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше