Справятся только знатоки советского кино: угадайте старый фильм по автомобилю (тест)

Знатоком советского кино сейчас себя считает каждый второй. И напрасно. Цитировать полтора крылатых выражения из «Бриллиантовой руки» и помнить в лицо Никулина, Вицина и Моргунова — задача несложная.

Куда интереснее и труднее держать в голове нюансы, мелочи и детали, которыми славились фильмы из СССР. Например, автомобили, служившие в кинокартинах и положительным, и отрицательным персонажам.

Узнать ленту по одному кадру с машиной смогут лишь единицы. Ведь в тесте появится не только знаменитый красный кабриолет из фильмов Гайдая, но и более редкие и старые экземпляры.

Сколько баллов наберете вы? Проверьте и узнайте, достанется ли вам титул знатока советского кино.