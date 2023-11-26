Справятся только знатоки советского кино: угадайте старый фильм по автомобилю (тест)
Набрать 100% правильных ответов могут единицы.
Знатоком советского кино сейчас себя считает каждый второй. И напрасно. Цитировать полтора крылатых выражения из «Бриллиантовой руки» и помнить в лицо Никулина, Вицина и Моргунова — задача несложная.
Куда интереснее и труднее держать в голове нюансы, мелочи и детали, которыми славились фильмы из СССР. Например, автомобили, служившие в кинокартинах и положительным, и отрицательным персонажам.
Узнать ленту по одному кадру с машиной смогут лишь единицы. Ведь в тесте появится не только знаменитый красный кабриолет из фильмов Гайдая, но и более редкие и старые экземпляры.
Сколько баллов наберете вы? Проверьте и узнайте, достанется ли вам титул знатока советского кино.
Фото: Кадр из фильма «Берегись автомобиля» (1966)