Справятся отличники и эрудиты: этот тест по русской литературе по зубам одному из сотни

Русская литература прекрасна и многогранна. Но далеко не все хорошо ориентируются даже в избранных произведениях, которые входят в школьную программу.

Современные дети вряд ли отличат Пушкина от Пущина без помощи поисковых систем или нейросетей. А вот старшему поколению такая задача должна быть по зубам — ведь многие учились еще в советских школах.

Проверьте, насколько хорошо помните отечественную классику вы. Ответьте на 10 вопросов про стихотворения и прозу известных поэтов и писателей, чтобы увидеть результат. Получить 100% правильных ответов на этот тест могут лишь знатоки — может, вы из их числа? Давайте узнаем.