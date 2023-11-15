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Справятся отличники и эрудиты: этот тест по русской литературе по зубам одному из сотни

15 ноября 2023 14:45
Справятся отличники и эрудиты: этот тест по русской литературе по зубам одному из сотни

Попробуйте набрать 10 из 10.

Русская литература прекрасна и многогранна. Но далеко не все хорошо ориентируются даже в избранных произведениях, которые входят в школьную программу.

Современные дети вряд ли отличат Пушкина от Пущина без помощи поисковых систем или нейросетей. А вот старшему поколению такая задача должна быть по зубам — ведь многие учились еще в советских школах.

Проверьте, насколько хорошо помните отечественную классику вы. Ответьте на 10 вопросов про стихотворения и прозу известных поэтов и писателей, чтобы увидеть результат. Получить 100% правильных ответов на этот тест могут лишь знатоки — может, вы из их числа? Давайте узнаем.

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Фото: Фотобанк - Legion-Media
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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