Справка на ношение бороды: постыдный факт об Андрее Миронове предали огласке

Часто актерам приходится нелегко на съемках. Так, во время работы над комедией «Три плюс два» у артистов случались проблемы с законом, и в этом был замешан Андрей Миронов.

Впрочем, попадался в руки милиции не только он, но и вся мужская тройка актеров. Дело в том, что режиссер Генрих Оганесян велел каждому из них основательно загореть, чтобы выглядеть в кадре как натуральный дикарь. Поэтому во время съемок Миронов вместе с Евгением Жариковым и Геннадием Ниловым всюду бродили в одних шортах. Также актеры отпустили дикарские бороды.

В таком виде актеры ходили по магазинам, в кафе, гуляла по окрестностям. Подозрительные бородатые типы с голыми торсами не могли не привлечь внимание стражей порядка. В таком виде Миронова часто допрашивали и задерживали милиционеры. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, пока, наконец, не вмешался Оганесян.

Режиссер выдал своим подопечным справки, где им разрешалось ходить в шортах и носить бороды. С тех пор ни Андрея Миронова, ни его товарищей больше никто не задерживал и не донимал вопросами про внешний вид.