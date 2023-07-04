Справится только смельчак: вот с какими знаками Зодиака сложнее всего построить отношения

Главное условие романтических отношений - взаимность. Если два человека по-настоящему интересны друг другу, они будут делать шаги навстречу, искать компромиссы, чтобы каждому было комфортно и легко в общении. Однако не все люди готовы открыть свое сердце для чувств, по крайней мере, сразу. Астрологи назвали три знака зодиака, к которым сложнее всего подступиться. Только самый смелый и терпеливый влюбленный сможет дождаться от них ответа.

Дева

Пожалуй, один из самых независимых и самодостаточных знаков в гороскопе. Представители этого знака не отличаются сентиментальностью, они привыкли прислушиваться к голосу разума, а не сердца.

Однако в амурных делах холодный расчет не помощник. Человек, влюбленный в Деву, чувствует ее отчуждение и страдает от этого.

Но, как гласит народная мудрость, терпение и труд все перетрут. Если тот, кого угораздило полюбить представителя земного знака, отнесется с пониманием к его личным заморочкам, у него есть шанс однажды дождаться взаимности. Такой смельчак будет вознагражден горячей любовью, которой одарит его единственного благодарная Дева.

Скорпион

Энергетика Скорпиона - удивительная штука. С одной стороны, к мужчинам и женщинам этого знака представителей противоположного пола так и тянет. С другой же, своей неприступностью Скорпион может оттолкнуть любящие сердца и в результате остаться в гордом одиночестве. Мало кто из поклонников может понять, чего хочет уроженец этого знака.

На самом деле, все предельно просто. Как и все люди, представители водной стихии жаждут любви.

Но в то же время опасаются, что это чувство сделает их уязвимыми, слабыми, безоружными. Утратить свою силу, авторитет и влияние для Скорпиона смерти подобно. Но уж если он найдет в себе смелость любить, то будет преданным и страстным партнером.

Стрелец

Влюбиться в представителей огненного знака очень просто. А вот сделать так, чтобы они обратили внимание на вас и ответили взаимностью - задачка не для средних умов. Стрелец всегда находится в центре внимания, и, кажется, совершенно не нуждается в любви и партнере. Зачем, если у него есть десятки почитателей?

Для того, чтобы уроженец этого знака откликнулся на признание в любви, необходимо стать его соулмейтом.

“Стать”, конечно, не совсем то слово. ведь родственные души изначально тянутся друг к другу, искусственно “запрограммировать” такое невозможно. Только со своим единомышленником Стрелец будет полностью откровенен.