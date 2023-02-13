Справиться с этим примером могут всего 7% людей: а вы справитесь?

Математика считается царицей наук. Однако сладить с ней удается далеко не каждому. Кто-то еще со школьной скамьи испытывает интерес к логарифмам и прочим “страшным” вещам, понимает их и любит, а кто-то с трудом отличает параллелограмм от параллелепипеда и не пытается исправить ситуацию. По словам ученых, существует даже психоневрологическое заболевание, которые называется дискалькулию - люди, которые им страдают, действительно испытывают большие сложности с математикой. Речь идет не о тех, кто ленится заниматься или считает, что все эти интегралы не пригодятся ему в реальной жизни. Это расстройство, охватывающее, согласно статистике, от 5% до 7% людей на планете, было выявлено только в начале двадцать первого века. Неспособностью к обучению математике дискалькулию официально признали в 2001 году, ее внесли в Международную классификацию болезней, однако до сих пор возникают сложности с ее диагностикой. Отличить ребенка, подверженного этому недугу, от тех, кто просто тяжело воспринимает точные науки, непросто.

Как хорошо вы знаете математику? Сможете ли решить в уме сложный пример, с которым не под силу справиться большинству людей? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.