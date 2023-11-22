Справится даже школьник: игроки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос про котят

В одном из выпусков популярного шоу «Что? Где? Когда?» участникам предложили необычную загадку. Знатоки, в чьей эрудиции сомневаться не приходится, растерялись и, как говорится, сели в лужу. Хотя ответить на вопрос могут даже дети.

Игрокам показали картину знаменитого художника начала XX века Генри Гранта Пламба. На пестром полотне изображены пять милых котят, расположившихся на туалетном столике. Нужно было догадаться, какое название носит детище живописца.

Участники игры не смогли правильно ответить. Между тем стоило внимательно посмотреть, чем заняты хвостатые и усатые. Один из них смотрит в зеркало, второй слушает, как тикают часы, третий пьет, четвертый нюхает цветы, а пятый играет.

Таким образом американец изобразил зрение, вкус, слух, обоняние и осязание. А картину свою он назвал «Пять чувств».