Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

17 августа 2025 08:56
Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Герои этих фильмов все-таки способны на умные поступки.

Франшиза «Пункт назначения» — это буквально справочник по нелепым поступкам и самым абсурдным смертям. Но мы не будет осуждать сценаристов: в этом же и кроется главная фишка фильмов.

Героев здесь разрезали проволокой, они взрывались на барбекю, их сбивали бревнами, — и еще бесконечное количество казусов и причин отойти в мир иной. Причем многие умирали, когда их персонажи уже знали, что за ними идет злой рок, но они все равно вели себя крайне глупо: запирались дома или, вопреки очевидной опасности, выходили на улицу, где смерть ждет на каждом шагу.

Среди всего этого беспощадного хаоса выделяется одна героиня — Клэр Риверс, которая сумела почти обмануть смерть и буквально сломать систему «Пункта назначения». Ей вручаем кубок, как самому умному персонажу серии.

Девушка (почти) выжила

Клэр Риверс в первом фильме становится единственным пассажиром рейса 180, которая дожила до конца, благодаря тому, что поверила предсмертному видению Алекса Браунинга и покинула самолет.

Во втором фильме она показывает, что логика и осторожность могут сотворить чудо: она запирается в психиатрической клинике, где мягкие стены и отсутствие опасных предметов создают почти идеальные условия для выживания.

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Однако позже к ней за помощью обращается Кимберли Корман. Клэр объясняет ей правила игры, и предлагает Кимберли поступить так же, как и она. Якобы нет смысла рисковать своей жизнью ради незнакомцев.

Однако после смерти Эвана Льюиса в Клэр просыпается совесть. Она не может смириться с тем, что невинные люди гибнут, пока она находится взаперти.

Это закономерно приводит к ее смерти. «Пункт назначения» в очередной раз показывает зрителям, что спасения быть не может. Риверс погибает от взрыва в больнице, как это и было предначертано.

Ранее мы писали: «Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры

Фото: Кадры из фильмов «Пункт назначения» (2000 г.), «Пункт назначения 2» (2003 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало» Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало» Читать дальше 18 августа 2025
Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото Читать дальше 17 августа 2025
И рухнул дом напополам, дымит разлом: забытый многими боевик Майкла Бэя содержит сцену, которую никто не смог превзойти И рухнул дом напополам, дымит разлом: забытый многими боевик Майкла Бэя содержит сцену, которую никто не смог превзойти Читать дальше 17 августа 2025
Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Читать дальше 17 августа 2025
«Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти «Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти Читать дальше 17 августа 2025
Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой Читать дальше 17 августа 2025
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Читать дальше 15 августа 2025
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов «Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов Читать дальше 15 августа 2025
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше