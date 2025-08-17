Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Франшиза «Пункт назначения» — это буквально справочник по нелепым поступкам и самым абсурдным смертям. Но мы не будет осуждать сценаристов: в этом же и кроется главная фишка фильмов.

Героев здесь разрезали проволокой, они взрывались на барбекю, их сбивали бревнами, — и еще бесконечное количество казусов и причин отойти в мир иной. Причем многие умирали, когда их персонажи уже знали, что за ними идет злой рок, но они все равно вели себя крайне глупо: запирались дома или, вопреки очевидной опасности, выходили на улицу, где смерть ждет на каждом шагу.

Среди всего этого беспощадного хаоса выделяется одна героиня — Клэр Риверс, которая сумела почти обмануть смерть и буквально сломать систему «Пункта назначения». Ей вручаем кубок, как самому умному персонажу серии.

Девушка (почти) выжила

Клэр Риверс в первом фильме становится единственным пассажиром рейса 180, которая дожила до конца, благодаря тому, что поверила предсмертному видению Алекса Браунинга и покинула самолет.

Во втором фильме она показывает, что логика и осторожность могут сотворить чудо: она запирается в психиатрической клинике, где мягкие стены и отсутствие опасных предметов создают почти идеальные условия для выживания.

Однако позже к ней за помощью обращается Кимберли Корман. Клэр объясняет ей правила игры, и предлагает Кимберли поступить так же, как и она. Якобы нет смысла рисковать своей жизнью ради незнакомцев.

Однако после смерти Эвана Льюиса в Клэр просыпается совесть. Она не может смириться с тем, что невинные люди гибнут, пока она находится взаперти.

Это закономерно приводит к ее смерти. «Пункт назначения» в очередной раз показывает зрителям, что спасения быть не может. Риверс погибает от взрыва в больнице, как это и было предначертано.

