Способны ли вы справиться с любой проблемой? Взгляните на эту картинку, и все узнаете

Каждый из нас по-разному реагирует на трудности: одни сразу опускают руки, а другие стойко принимают удары судьбы. Чтобы узнать, насколько вы сильны духом, вовсе не обязательно попадать в очередную передрягу.

Пройдите этот разработанный психологами экспресс-тест, и узнаете о себе много нового. Внимательно посмотрите на это изображение и выберите того человека, который приглянулся вам больше остальных.

Первый персонаж

Вы не привыкли пасовать перед трудностями, а к ошибкам относитесь как к бесценному опыту. Вам свойственно стремление анализировать свои поступки, чтобы понимать, как в будущем избежать неприятностей.

Второй персонаж

Вы из тех, кто ждет, что проблемы решатся сами собой. Или же прилетит волшебник в голубом вертолете и решит их за вас. Принимать важные решения и самому находить выход из затруднительной ситуации — не ваша тактика.

Третий персонаж

Любая, даже самая мелкая проблема может вывести вас из душевного равновесия. Вы склонны рассчитывать на помощь извне, а если не получаете ее, то обижаетесь на окружающих. Признавать свои ошибки вы не любите и часто вините в них других.

Четвертый персонаж

Вы на удивление самостоятельный человек. И часто находите довольно необычные способы для решения проблем. Чужой помощи вы не ждете, поскольку в большинстве случаев сами знаете, как поступить. Но порой вы слишком торопитесь с принятием решений.

Пятый персонаж

Вы сами создаете себе проблемы на ровном месте. Из-за неуверенности в себе вы склонны излишне драматизировать события и находить трудности даже там, где их нет. Попробуйте не усложнять себе жизнь — мир заиграет новыми красками.