Способ доступен каждой россиянке: удивитесь, что помогло Адель избавиться от 45 кг

Адель всегда отличалась великолепным голосом, но не идеальной фигурой. Впрочем, это давно осталось в прошлом. Склонная к полноте певица сумела взять себя в руки и кардинально преобразилась.

Худеть звезда решила после того, как рассталась с мужем Саймоном Конекки. Многие считают, что именно болезненный развод и сподвиг артистку на перемены во внешности. Правда, сама знаменитость не раз говорила, что решила обзавестись стройной талией ради себя, а вовсе не для того, чтобы утереть нос бывшему возлюбленному.

Метод, благодаря которому Адель избавилась от 45 килограммов, доступен каждой россиянке. Все оказалось предельно просто: исполнительница начала заниматься спортом и села на диету. Известно, что певица потребляет в сутки около тысячи калорий. Также она исключила из своего рациона обработанные продукты, сделав выбор в пользу растительного питания.