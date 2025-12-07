Меню
Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод)

7 декабря 2025 14:44
И зрителям, вероятнее всего, придется согласиться.

Анонс сериала по «Гарри Поттеру» от HBO всколыхнул фанатское сообщество: впервые за долгие годы история о мальчике‑волшебнике получит масштабную переосмысленную экранизацию. И, судя по свежим заявлениям создателей, зрителей ждет не ремейк, а максимально близкое к первоисточнику повествование.

Сара Обри, глава отдела оригинального контента HBO Max, в комментарии Variety называет проект «восхитительной экранизацией». Ее уверенность строится не на пустом месте: сериал создается с оглядкой на каждую деталь книг Джоан Роулинг.

В отличие от фильмов, где сюжет нередко сжимали и перестраивали ради хронометража, новая версия намерена следовать букве оригинала.

«Когда люди посмотрят, они подумают: “Это же те самые книги”», — обещает Обри.

Важна и национальная идентичность проекта. История, рожденная британской писательницей, остается в руках британских творцов: режиссер — представитель местной киношколы, а команда включает лучших специалистов страны.

Создатели сериала подчеркивают, что именно такой подход позволяет передать дух первоисточника.

Съемки проходят на легендарной студии Leavesden, где рождались оригинальные фильмы. Это символично: пространство, пропитанное магией Поттерианы, теперь станет домом для новой главы. Премьера запланирована на 2027 год, а каждый сезон будет посвящен отдельной книге цикла.

Если обещания команды оправдаются, сериал может стать тем самым «каноничным» прочтением, которого давно ждали поклонники. И тогда даже специфичный Волан-де-Морт каши не испортит.

