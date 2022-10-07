Споры о разводе зашли слишком далеко: Слава расставила все точки над «i»

Последние недели поклонники активно обсуждают личную жизнь певицы Славы. Многие уверены, что исполнительницу ждет развод, ведь ее супруг Анатолий Данилицкий перестал появляться с ней на мероприятиях. Косвенно подтвердила эти слухи и сама Слава, заявив, что ее избранник «улетел надолго». Однако, как оказалось, все эти домыслы вряд ли можно считать правдой.

По словам самой Славы, она не может подтвердить многочисленные слухи поклонников. Артистка хотела бы оставить свою личную жизнь в тайне, ведь и так делится с фанатами всеми своими переживаниями и чувствами и все время проводит под пристальным наблюдением публики.

«Семью хочу оставить вне поля зрения обсуждений», — цитирует слова артистки портал Teleprogramma.pro.

Отметим, что Слава и Данилицкий вместе уже около 20 лет. В 2011 году от этого союза родилась дочь Антонина.