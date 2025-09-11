Меню
«Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет?

11 сентября 2025 12:19
Разобрались в популярной теории благодаря нашим читателям.

Леонид Гайдай к началу 80-х был живым классиком. Его комедии знали наизусть, цитировали в очередях и пересматривали до дыр. Когда в 1982 году на экраны вышло «Спортлото-82», казалось, страна получит очередной хит.

На премьеру шли толпами. Но после премьеры, если верить рассказам сверстников, публика раскололась пополам.

За что критиковали ленту

Одни зрители жаловались на самоповторы: те же локации, знакомые трюки, уже слышанные шутки. Фильм казался вторичным, а новые лица — неубедительными.

Светлану Аманову разнесли особенно жёстко: «героиня никакая», «актриса тянет фильм на дно», «химии нет». Другие возмущались сценарием: «юмор слабый», «Гайдай пародирует самого себя». Вспоминают даже, что с сеансов реально вставали и уходили.

Но другая часть зрителей утверждает обратное

В комментариях на «Киноафише» люди отмечали, что лента была очень даже успешной, а поклепы на нее стали распространять уже в современной России.

«Враньё! Билеты днём с огнём не достать было». «По пять раз ходили в кино. Залы полные, цитаты повторяли на каждом углу». «Фильм разобран на фразы: “Рубль штучка, три рубля кучка…”, их знают до сих пор». «Даже самый слабый фильм Гайдая лучше нынешних псевдокомедий».

Есть и третья группа — примиряющая: им нравится атмосфера фильма, лёгкость, дух начала 80-х. Да, сценарий проще, чем в «Иване Васильевиче», но для них это кино про лето, юность и ту эпоху.

В итоге спор не утихает десятилетиями. Критики загнали «Спортлото-82» в низ фильмографии Гайдая, а народ в комментариях считает его едва ли не лучшим. Фильм одновременно называют «самой слабой работой режиссёра» и «лучшей лёгкой комедией начала 80-х». Где правда, а где ложь, каждый решит для себя сам.

А вы знали, что из «Спортлото-82» пропали сцены, снятые в Крыму: предназначались только для иностранцев.

Фото: Кадры из фильма «Спортлото-82» (1982)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
