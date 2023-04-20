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Спорткар или старая тележка? Этот тест расскажет, какой транспорт описывает вашу интимную жизнь

20 апреля 2023 12:15
Спорткар или старая тележка? Этот тест расскажет, какой транспорт описывает вашу интимную жизнь

Шуточный тест, в котором, как известно, лишь доля шутки…

Хотите верьте, хотите - нет, но, по мнению британских ученых, между интимной жизнью человека и транспортом существует прямая взаимосвязь. Дело в том, что манера управления автомобилем может свидетельствовать о темпераменте водителя в постели. Дерзкие и резкие автомобилисты, как утверждают эксперты, наедине с партнершей становятся такими же напористыми и страстными, как на дороге. Единственное, что может стать ложкой дегтя в бочке меда - торопливость. Противоположностью этого типа являются нерешительные и осторожные водители. Они со всей ответственностью подходят не только к процессу вождения, но и к ласкам. Это истинные романтики, которые стремятся доставить своей второй половинке настоящее наслаждение. Существует еще один тип - это лихачи, которые стремятся впечатлить окружающих рискованной ездой, но нередко терпят поражение. Их манера поведения в постели мало чем отличается от поведения на трассе - желание предстать перед партнером раскованным экспериментатором играет с таким человеком злую шутку и приводит к фиаско.

Предлагаем пройти необычный тест, который подскажет, какой вид транспорта мог бы с точностью охарактеризовать вашу интимную жизнь. Результат может быть крайне неожиданным!

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Елена Королева
Елена Королева
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