Спортивной карьере конец: Загитову отправили рожать

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о паузе в карьере. С тех пор она хранит молчание о поводу места профессионального спорта в ее жизни в дальнейшем. Пока Загитова сосредоточена на учебе — она получает журналистское образование в РАНХиГСе. Также Алина вела проект «Ледниковый период» и выступала комментатором Олимпийских игр.

А некоторые эксперты и вовсе считают, что 20-летней фигуристке пора уже задуматься о семье. Такие предположения возникли после слухов о романе Загитовой с нападающим «АК Барс» Дмитрием Воронковым. Психолог Дмитрий Буланов отметил, что Алина уже достигла поставленных целей, забрав золотые медали на главных первенствах страны и мира. Теперь же для нее куда важнее двигаться дальше, полностью поменяв сферу для развития.

«Она может быть мамой, прекрасной женой», — заявил психолог в беседе с «Дни.ру ».

Пока же поклонники Загитовой надеются, что подобным советам спортсменка не последует и все-таки вернется на лед. Неясно лишь, будет ли фигуристка вновь сотрудничать с тренером Этери Тутберидзе, ведь, как известно, та предпочитает работать с более юными подопечными.