Спорить с обвинением сложно: что не так с «Султаном моего сердца»

Исторический сериал «Султан моего сердца» стал хитом на российском телевидении и завоевал сердца миллионов поклонников. Многие зрители отмечали интересный сюжет, игру актеров и яркую любовную линию в шоу. Однако нашлись у проекта и критики, которые совсем не оценили мелодраму.

По мнению пользователей Сети, «Султан моего сердца» является пародией на «Великолепный век». Дело в том, что в этих проектах действие происходит в Османской империи, а главной сюжетной линией становятся отношения султана и его наложницы. Также некоторые персонажи очень похожи друг на друга. Например, наложница Хошьяр из «Султана моего сердца» — практически точная копия Махидевран-султан из «Великолепного века», а евнуха Амбера сложно отличить от Гюль-аги из «Великолепного века».

Недовольство сериалом оказалось таким сильным, что турецкие зрители отказывались его смотреть. Они посчитали проект вторичным, поэтому его рейтинги были настолько низкими, что местные каналы не решились транслировать все эпизоды. Создатели при этом никак не комментируют ситуацию и, по слухам, уже готовят продолжение шоу.