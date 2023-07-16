Спорить бессмысленно: за женщинами с этими именами всегда остается последнее слово

Считается, что в споре рождается истина. Но происходит это только в том случае, когда собеседники открыты для диалога. А вот если человек изначально считает себя правым и не собирается прислушиваться к чужому мнению, дискуссия превращается в бесполезную трату времени. Эксперты в области эзотерики назвали три женских имени, обладательницы которых стараются всеми способами оставить последнее слово за собой и нередко прибегают к грязным манипулятивным приемчикам, чтобы одержать победу в споре.

Алла

Упрямство - отличительная черта женщины, которая носит имя Алла. С одной стороны, не самое худшее качество, благодаря ему обладательнице имени удается достичь успехов в карьере и личной жизни. С другой же, из-за него с Аллой бывает трудно общаться, а уж тем более вести дискуссии на любые темы - от бытовых до философских.

Дама, нареченная этим именем, жаждет оставить последнее слово в споре за собой.

Для этого она не гнушается никакими методами, может накричать на собеседника, пустить слезу, сделать вид, что ей плохо. Алла не обделена артистическими способностями, а потому многие люди легко попадаются на ее уловки и отдают ей пальму первенства.

Галина

Сварливая Галина обожает спорить. Это занятие помогает ей выпустить пар, а также служит развлечением в отсутствие других источников ярких эмоций. Зачастую Галя выбирает те профессии, где можно официально быть для кого-то авторитетом - например, преподавателем. Но если нет возможности реализовать амбиции, она пускается во все тяжкие.

Какие бы разумные и подтвержденные на практике аргументы вы не привели Галине, она с поразительным хладнокровием будет твердить, что вы не правы.

Хоть лоб расшиби, переубедить ее не удастся. Нередко обладательница этого имени выбирает в мужья человека тихого и мягкого, чтобы можно было легко им командовать.

Роза

Для вспыльчивой и импульсивной Розы споры и дискуссии - настоящий праздник. Обладательница этого имени жить не может без громких разборов полетов. Одно-единственное условие - все должны ее слушаться. Если кто-то посмеет возражать и настаивать на своем, Роза начинает кипятиться, выходить из себя и топать ножкой.

В семье женщина, нареченная этим именем, любит занимать лидирующую позицию.

Для нее важно быть непререкаемым авторитетом. Иногда близкие, устав от тирании Розы, стараются заранее предугадывать ее желания, но не всегда попадают в точку. Это дама со сложным характером, тяжелая в общении.