Спорить бесполезно: 3 знака Зодиака, за которыми всегда остается последнее слово

Споры - не самая приятная, но неотъемлемая часть жизни. Они могут вспыхнуть в любой момент, даже в разгар веселой вечеринки или посреди разговора между любящими людьми. Слово за слово - и несогласие по тому или иному вопросу выливается в настоящий конфликт. Бывает, что кто-то признает свой промах и ссора затихает, но нередко происходит и так, что одна из сторон не намерена уступать и твердо стоит на своем, даже если по факту ошибается. Астрологи выяснили, под какими знаками появляются на свет самые объявленные спорщики. Они неизменно оставляет последнее слово за собой.

Овен

Представители огненной стихии быстро и легко вспыхивают и идут на конфликт. Достаточно одного неосторожного слова, чтобы Овен завелся и принялся доказывать собеседнику, что тот не прав.

Причем спор может разгореться даже по той теме, в которой этот знак, что называется, ни в зуб ногой.

В таких ситуациях Овну помогают фоновые знания и почерпнутые где-то факты. Уроженец знака будет закидывать своего оппонента аргументами, сила которых не столько в истинности, сколько в том уверенном тоне, которым этот знак их произносит. Непоколебимая убежденность в своем превосходстве и позволяет Овну выходить победителем.

Лев

Гордость - качество, которое присуще каждому представителю огненного знака, оно буквально у них в крови. Если Лев оказывается втянутым в спор, он ни за что не позволит себе ударить в грязь лицом и оказаться неправым. С пылом адвоката он станет защищать свою точку зрения.

Король зодиака, в его чести, действительно хорошо разбирается во многих вещах и способен с блеском постоять за себя.

Кроме того, Лев, как истинный покровитель своего прайда, он бросится на выручку близким друзьям и родственникам.

И тут уж пощады не жди - ради “своих” этот знак готов на все.

Скорпион

В гороскопе за Скорпионом закрепилась слава самого токсичного знака. Его представители смотрят на мир холодно и отстраненно, поскольку убеждены - лучше, чем они, в этой части галактики никого нет.

И если у Скорпиона есть точка зрения (а она есть всегда), он не постесняется ее высказать.

В споре представители водного знака не только апеллируют известными им фактами и доводами, но еще и воздействуют на оппонента психологически. Скорпион прекрасно видит все слабые места собеседника и не приминет надавить на них, чтобы получить преимущество.