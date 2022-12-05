Спорим, вы забыли как выглядит Никита Михалков без знаменитых усов (фото)

Легендарного советского и российского режиссера Никиту Михалкова невозможно представить без его колоритных усов. Уже давно они стали его визитной карточкой и неотъемлемой частью образа. Сейчас уже мало кто вспомнит, как Никита Сергеевич выглядел без них.

А ведь свою карьеру он начинал, будучи юным парнем, когда о роскошных усах не было и речи. В 18 лет он сыграл главную роль в лирической комедии «Я шагаю по Москве». Уже тогда он был обаятельным юношей с фирменным пронзительным взглядом. На заре 70-х Михалков отпустил усы, которые подчеркнули его мужественность, индивидуальность и природное очарование. Они стали его главной изюминкой, отличавшей от остальных коллег.

Никита Михалков известен и как создатель фильмов, и как актер. Особенно хорошо ему удаются роли отрицательных героев, прохвостов и обольстителей. Так, в драме «Жестокий романс» перед чарами Паратова не смогла устоять «бесприданница» Лариса Огудалова. В роли рокового соблазнителя Михалков смотрелся чертовски органично.