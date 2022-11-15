Спорим, вы забыли, как выглядит Ирина Аллегрова без знаменитого парика (видео)

Ирина Аллегрова не появляется на публике без парика. Использовать накладку из волос артистку вынудило одно малоприятное обстоятельство.

В результате неудачного окрашивания певица лишилась своей шевелюры. Тогда, чтобы и дальше выходить на сцену и радовать публику, Ирина Александровна приобрела парик. Со временем ее волосы отрасли, но отказываться от искусственных локонов знаменитость не захотела.

Теперь поклонники исполнительницы и не помнят, как она выглядит со своими настоящими волосами. Аллегрова по-прежнему появляется на публике в парике, но в Сети есть видео, где можно посмотреть на звезду без него.

Этот ролик снят во время записи программы «Песня года-85». Артистка блестяще исполнила песню «Голос ребенка», написанную для нее Оскаром Фельцманом. Глядя на выступление знаменитости, многие приходят к выводу о том, что она сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.

«Честно говоря, не верится, что это Аллегрова, два разных человека», «Ирина здесь совсем другая», «Жаль, что отказалась от такого великолепного образа», — пишут в Сети.

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