Спорим, вы забыли как выглядела первая жена Богомолова в юности: фото потрясет

Константин Богомолов счастлив рядом с Ксенией Собчак. Этот брак стал для режиссера вторым. Первой же его женой была известная актриса Дарья Мороз.

Решение разойтись, по словам артистки, оказалось обоюдным. Супруги поняли, что их отношения изжили себя, а спасти их не может даже наличие общей дочери Анны. Тем не менее для широкой общественности этот развод стал шоком. Некоторые и вовсе не поняли выбор Богомолова, вдруг решившего связать свою жизнь со скандальной журналисткой.

Свою роль сыграла не только репутация Собчак, которая оставляет желать лучшего, но и ее внешность. Интернет-пользователи то и дело травят телеведущую, считая ее непривлекательной. При этом Мороз, напротив, считается одной из самых ярких и сексуальных актрис отечественного кино. А уж какой красоткой она была в молодости!

Это можно увидеть в картине «Фортуна», в которой бывшая жена Богомолова снялась, когда ей было 15 лет. Тогда юная блондинка покорила зрителей своим очарованием и обзавелась своими первыми поклонниками, количество которых с тех пор неизменно растет.