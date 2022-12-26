Спорим, вы забыли, как выглядела Надежда Кадышева до пластики: узнать невозможно

Надежда Кадышева остается одной из самых популярных певиц на отечественной эстраде. Свою карьеру звезда начала еще в 80-е. И тогда она была совсем не такой, какой ее привыкли видеть поклонники.

В последнее время интернет-пользователи активно говорят о том, что артистка не раз ложилась под нож пластического хирурга. По слухам, исполнительница народных песен в погоне за молодостью и красотой сделала платизмопластику, блефаропластику нижних век, чек-лифтинг. Также, по мнению многих поклонников, Надежда Никитична не стала отказываться от уколов ботокса и увеличения губ.

Звезда не комментирует домыслы о своих многочисленных операциях, но факт остается фактом: за прошедшие годы она изменилась до неузнаваемости. В Сети можно найти архивные видео с выступлений артистки, на которых она запечатлена в молодости. Тогда знаменитость выглядела максимально естественно — Кадышева отказывалась от яркого макияжа, предпочитала натуральный цвет волос и скромный сценический образ.