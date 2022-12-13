Спорим, вы забыли, как выглядела Эдита Пьеха в юности: сегодня за нее было бы стыдно
Звезда проделала большую работу над собой.
Эдита Пьеха давно закончила сольную карьеру, но ее имя до сих пор не дает покоя публике. Не будет преувеличением сказать, что она была и остается одной из самых ярких и талантливых исполнительниц на отечественной эстраде, которая к тому же всегда покоряла всех своей красотой.
Сегодня певица не покидает свой дом, но когда-то она блистала на публике. При этом артистка всегда уделяла большое внимание своей внешности. Например, знаменитость не выходила в свет без безупречной укладки и макияжа со стрелками, ставшими ее визитной карточкой.
Между тем в начале своего творческого пути Пьеха была совсем другой. В Сети есть видео с выступления Эдиты Станиславовны, датированное 1960 годом. В кадрах ролика молодая звезда исполняет песню «Дождик». Выглядит она совсем не так, как на пике своей популярности. Многие и вовсе отмечают, что сегодня за Пьеху было бы стыдно, ведь ее образ со стороны кажется несуразным и грубым.
«Ой! В старости она стала лучше!», «Она была настолько невзрачная, что невозможно смотреть! Кто-то выбрал имидж, и этому человеку она должна быть благодарна», «Какая же страшненькая была. С возрастом похорошела», — гласят комментарии в Сети.