Спорим, вы забыли, как выглядела Эдита Пьеха в юности: сегодня за нее было бы стыдно

Эдита Пьеха давно закончила сольную карьеру, но ее имя до сих пор не дает покоя публике. Не будет преувеличением сказать, что она была и остается одной из самых ярких и талантливых исполнительниц на отечественной эстраде, которая к тому же всегда покоряла всех своей красотой.

Сегодня певица не покидает свой дом, но когда-то она блистала на публике. При этом артистка всегда уделяла большое внимание своей внешности. Например, знаменитость не выходила в свет без безупречной укладки и макияжа со стрелками, ставшими ее визитной карточкой.

Между тем в начале своего творческого пути Пьеха была совсем другой. В Сети есть видео с выступления Эдиты Станиславовны, датированное 1960 годом. В кадрах ролика молодая звезда исполняет песню «Дождик». Выглядит она совсем не так, как на пике своей популярности. Многие и вовсе отмечают, что сегодня за Пьеху было бы стыдно, ведь ее образ со стороны кажется несуразным и грубым.