Спорим, вы забыли, как выглядел Валерий Леонтьев до пластики: узнать невозможно

Валерий Леонтьев считается суперзвездой советской и российской сцены. Его образ неизменно ассоциируется с броскими и эпатажными нарядами, кудрявой шевелюрой и, конечно, со «сделанным» лицом.

Сегодня далеко не все вспомнят, как артист выглядел в свои молодые годы до пластики. Узнать на архивных записях нынешнего Леонтьева почти невозможно. Выступление 1983 года, где певец исполнил легендарную композицию про дельтаплан, пробудило в поклонниках ностальгию. Пользователи Сети не скрыли восторга — настолько их поразил давно забытый образ артиста: «Какой же потрясающий голос, впрочем, как и сам Валерий!», «Какой голос, какая харизма, какой мужчина!», «Как красиво одет Леонтьев».

Певец предстал в белом безукоризненном костюме, а узнаваемая экспрессия Леонтьева сделала номер ярким и запоминающимся. Тогда его лица еще не касался скальпель хирурга, поэтому мимика была живой и подвижной.

Позднее артист подверг свою внешность серьезным манипуляциям. Ему сделали подтяжку, вкололи филлеры и провели блефаропластику. От былой внешности сегодня не осталось и следа.