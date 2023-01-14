Спорим, вы не знали, в каком городе происходили события «Знахаря»

Этот маленький город стал очень популярен после выхода фильма.

Пронзительная драма о враче, потерявшем семью и дом, когда-то тронула сердца многих зрителей. Чтобы снять историю о «знахаре» режиссеру пришлось постараться и найти подходящее место.

Город должен был соответствовать всем критериям, и таким местом стал Бельск-Подляски. В нем хорошо сохранились довоенные постройки с маленькими спокойными улицами и добрая провинциальная атмосфера. Однако с премьерой киноленты жизнь местных людей заметно изменилась.

О месте съемок узнали поклонники фильма, и маленький городок стал настоящей достопримечательностью для туристов. Кроме того, в нем даже оставили магазин, засветившийся в картине. Бывшую галантерейную лавку Марыси переименовали, и сегодня он называется «У знахаря».

Бельск-Подляски до сих пор хранит память о времени, когда по его улицам ходили актеры, а напротив знаменитого магазина находится стенд, повествующий о создании этой картины.