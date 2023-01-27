Спорим, вы не знали, в честь кого Кейт Миддлтон назвала дочь: правда обескураживает

Виндзоры уделяют особое внимание имени каждого новорожденного ребенка, появившегося в их семье. Исключением не стала и единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которую нарекли Шарлоттой. Мало кто знает, чем был обусловлен выбор ее имени.

Полное имя наследницы принца Уильяма — Шарлотта Элизабет Диана. Так родители отдали дань уважения членам своей семьи и подчеркнули связь с предками. Нетрудно догадаться, что Элизабет отсылает к королеве, а Диана — к матери Уильяма. Но на кого из родственников намекает имя Шарлотта?

Ответ прост: на дедушку. Шарлотта — это женский вариант имени Чарльз. Именно так звали отца Уильяма до коронации, после которой его нарекли Карлом II.

Шарлотта появилась на свет в 2015 году. Она является вторым по счету ребенком в семье Кейт Миддлтон и Уильяма. От родственников принцесса унаследовала не только свое имя, но и внешность — девочка феноменально похожа на свою прабабушку королеву Елизавету II.