Спорим, вы не знали, с кого списали дядю Степу: россияне отказывались верить

О бравом милиционере дяде Степе советские читатели впервые узнали еще в 1930-х годах. Популярность героя Сергея Михалкова была так велика, что его произведение издавалось еще много раз с иллюстрациями разных художников. Особенное распространение получила книга конца 1950-х. На ее страницах дядя Степа обладал по-настоящему пронзительным взглядом и выразительными чертами лица. А многим читателям даже казалось, что он напоминает популярного актера Алексея Баталова.

Как оказалось, в такое совпадение напрасно отказывались верить. Баталов действительно имел связь с дядей Степой. Его первой женой стала Ирина, дочь известного иллюстратора Константина Ротова. И когда художник получил заказ на рисунки к «Дяде Степе», он вдохновлялся образом зятя. Об этом в интервью часто рассказывал Баталов, признаваясь, правда, что доказать это никак не может.

А его дочь Надежда рассказывала, что актер не позировал художнику специально. Ротов просто время от времени делал некие зарисовки Баталова, которые потом использовал в работе. Кстати, хорошие отношения мужчины сохранили даже после развода Алексея и Ирины.