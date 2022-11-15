Спорим, вы не знали про первый антифеминистский фильм: его сняла секретарша

Немой фильм 1906 года стенографистки и секретарши Алис Ги-Блаше произвел фурор. Сюжет зеркалит гендерное положение мужчин и женщин, меняя их традиционные роли в обществе на противоположные.

Смелые и раскрепощенные дамы сидят в барах, ухлестывают за парнями и читают утренние газеты. А мужчины в это же время занимаются хозяйством, гуляют с детьми, ухаживают за собой и даже украшают волосы цветами.

Сама Ги-Блаше работала секретаршей у Леона Гомона, известного во Франции производителя техники для фото. Она попросила у начальника дать ей возможность записать несколько сцен. Ги-Блаше, к своему удивлению, получила согласие, ведь тогда было дикостью, чтобы женщина снимала кино.

Сюжет зародился в тот период, когда на весь мир прогремели британские суфражистки. Они выходили на улицы и отстаивали реализацию избирательного права для женщин. Ги-Блаше продемонстрировала, как, по ее мнению, изменится мир после победы феминизма. Сама Алис относилась к этому течению с иронией.