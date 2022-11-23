Спорим, вы не знали, почему в Советском Союзе богачи боялись домработниц

Домработницы в домах обеспеченных людей появились еще до революции. Некоторые владельцы особняков имели целый штат прислуги, которая помогала по хозяйству — от дворника и садовника до повара и гувернантки. После 1917 года все работники были уравнены в правах со своими хозяевами, но необходимость в слугах только возросла. Работающие женщины не успевали присматривать за детьми и хлопотать по дому, поэтому и прибегали к услугам помощниц по хозяйству.

К 1920-м в обиходе закрепилось слово «домработница» вместо более унизительного «служанка». Эти женщины имели сильное влияние в семье, а нередко становились ее полноправными членами. Богачи и вовсе боялись своих помощниц по хозяйству. Если тот или иной человек попадал под подозрение НКВД, то первым делом допрашивали его домработницу. И тогда она могла отомстить хозяину-самодуру, оклеветав его и отправив тем самым на казнь.