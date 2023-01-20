Спорим, вы не знали, почему историка Матракчи сравнивают с Леонардо да Винчи

Сценаристы «Великолепного века» искажали факты о многих исторических фигурах, и на экране зрители видели лишь результат воображения авторов. Однако полюбившегося поклонникам Матракчи практически не задела эта учесть.

Многие историки считают этого мужчину настоящим гением того времени и даже сравнивают его с Леонардо да Винчи. В реальной жизни, как и в сериале, Насух-эфенди был хорошо образован и отличался своей интеллигентностью. На службе у султана он изобрел специальную технику боя, с помощью котрой всегда можно было победить противника. Этот вид единоборства предполагал использование деревянных палок и специального щита.

Но Матракчи привлекало не только военное искусство. Он мог смело называть себя ученым, поскольку создал специальную систему исчисления, опережающую европейскую на пять лет. И даже это было не последним его достижением. Мужчина свободно разговаривал на пяти языках, а также преподавал историю в своей бывшей школе.