Спорим, вы не знали о старшей сестре Орнеллы Мути: она еще красивее

Орнелла Мути считается одной из самых красивых итальянских актрис и безусловной легендой кино. Но мало кто знает о том, что своей первой ролью она обязана старшей сестре. Клаудия Ривелли была на пять лет старше Франчески (это настоящее имя Орнеллы). Фотографы очень рано обратили внимание на изысканную красоту девочки: уже в 13 лет она снималась в рекламных проектах и показывала модную одежду на выставках. Клаудия обзавелась и фанатами, которые просили у подростка автограф на улицах.

В 19 лет Ривелли добилась первой роли в кино, снявшись в фильме «Два Иуды». Но дебют фактически стал последней картиной для начинающей актрисы. Уже на следующих пробах Клаудия совершила большую ошибку, прихватив с собой сестру. Режиссер ленты «Самая красивая жена» не утвердил Ривелли, но оказался очарован Франческой. Она и получила роль вместо старшей сестры. В титрах она была указана под псевдонимом Орнелла Мути, который стал узнаваем по всему миру.

Клаудия догнать сестру по популярности не смогла: пока на Мути сыпались новые предложения о работе, о Ривелли будто и забыли. Тем не менее она не стала злиться на Орнеллу. Клаудия оставила карьеру, вышла замуж за Джованни Леона, сына президента страны, и сосредоточилась на семье.